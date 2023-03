F1 : Alonso dénonce, ils ont menti !

La rédaction

Auteur d’un début de saison impressionnant, Fernando Alonso a fait taire les sceptiques concernant son choix de rejoindre Aston Martin. Il faut dire que par le passé, l’Espagnol ne s’est pas particulièrement distingué par ses choix de carrière. Mais le double champion du monde en titre dément ces accusations et refuse cette étiquette.

La saison dernière, lorsqu'il annonçait qu'il quittait Alpine pour rejoindre Aston Martin, Fernando Alonso suscitait de nombreuses interrogations. Il faut dire que pendant que le projet de l'écurie française, quatrième force du plateau, semblait en phase ascendante, Sebastian Vettel se battait en fond de grille le plus régulièrement. Mais ce n'est pas tout puisque les choix de carrière de Fernando Alonso n'ont pas toujours été payant. En 2007, il rejoint McLaren, où il se retrouve face à Lewis Hamilton, avant de faire son retour chez Renault un an plus tard où il a vécu deux saisons très compliquées. Et que dire de son second passage chez McLaren à partir de 2015 dont la collaboration avec Honda s'avèrera une catastrophe. Par conséquent, les interrogations étaient nombreuses lorsque le double champion du monde a décidé de succéder à Sebastian Vettel chez Aston Martin. Mais cette fois-ci, Fernando Alonso a fait taire les sceptiques puisque son AMR23 brille depuis le début de saison et n'est devancée que par Red Bull. Le natif d'Oviedo se réjouit donc de sa décision et surtout, il dément sa réputation de pilote qui se trompe dans ses choix de carrière.

Alonso dément ses mauvais choix de carrière

« Je dirais que sur 20 ans de ma carrière, j’ai eu quatre années frustrantes dans une McLaren-Honda qui n’était pas compétitive. Mais en 16 ans de ma vie en Formule 1, je me suis battu pour des podiums et des victoires et c’est quelque chose d’assez unique. Parfois, je sens de l’extérieur que les gens sont même un peu désolés pour mes nombreux mauvais choix de carrière mais les faits ne me le disent pas. Il n’y en a pas eu de nombreux mais un seul. Alors je suis heureux parfois de clarifier cela », lance le pilote espagnol dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , alors que Pedro de la Rosa, ambassadeur d’Aston Martin et proche de Fernando Alonso, ne cache pas qu’il est impressionné par le niveau du double champion du monde, âgé de 41 ans.

«Il est capable de signer la 33e victoire qu’il attend depuis 10 ans»