F1 : Verstappen écrase tout, grande première en vue ?

Arnaud De Kanel

Max Verstappen a haussé le ton dès le début de la saison. Victorieux à Bahreïn et deuxième en Arabie Saoudite, le double champion du monde en titre ne veut rien laisser à personne. Après avoir conjuré le mauvais sort à Bahreïn, il compte le faire en Australie le week-end prochain, terre sur laquelle il n'a jamais gagné.

Comme Carlos Sainz Jr l'avoue, Red Bull est « dans une autre catégorie » cette saison. Après les deux premiers Grands Prix, personne ne semble en mesure de les battre. Et cela tombe bien puisque Max Verstappen n'a jamais remporté le Grand Prix d'Australie qui se disputera le week-end prochain sur le circuit de l'Albert Park. Il aura donc l'occasion de briser la malédiction.

L'Australie ne sourit pas à Verstappen

Au cours de sa jeune et déjà riche carrière, Max Verstappen a remporté 36 Grands Prix mais il y a des courses qui lui tiennent tête. Comme l'Australie, Bahreïn ne lui avait jamais réussi avant cette saison et sa victoire facile. Dans une Red Bull surpuissante, il a donc enfin l'occasion de remporter ce Grand Prix d'Australie qu'il convoite depuis ses débuts. Présente dans le calendrier de Formule 1 depuis 1985, cette course est devenue un incontournable de la discipline où plusieurs pilotes de légende y ont laissé leur empreinte. Pratiquement tous, sauf Verstappen.

Schumacher en haut de l'affiche

Au palmarès de ce Grand Prix d'Australie sont gravés les noms les plus prestigieux de l'histoire du paddock. En effet, en 32 courses disputées, 25 ont été remportées par des pilotes champions du monde. Tout en haut, avec 4 victoires (2000, 2001, 2002, 2004), on retrouve la légende absolue Michael Schumacher. Il est talonné par Sebastian Vettel et Jenson Button qui comptent tous les deux 3 victoires. Un cran en dessous, on retrouve Alain Prost, Gerhard Berger, Ayrton Senna, Damon Hill, David Coulthard, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton et Nico Rosberg. En cas de succès, Max Verstappen rejoindrait Keke Rosberg, Thierry Boutsen, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Mika Häkkinen, Eddie Irvine, Giancarlo Fisichella, Fernando Alonso, Valtteri Bottas et Charles Leclerc qui comptent une victoire.