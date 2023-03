F1 : Un proche de Verstappen condamné, Hamilton est soulagé

La rédaction

Fin 2021, Nelson Piquet - triple champion du monde de Formule 1 en 1981, 1983 et 1987 - avait eu des propos racistes envers Lewis Hamilton. Le Brésilien avait tenu des propos racistes à l'encontre du pilote britannique lors d'un interview. L'homme, qui n'est autre que le père de la compagne de Max Verstappen, a été condamné à une lourde amende.

La situation est délicate pour Max Verstappen, qui avait réagit après les propos tenus par son beau-père à la suite d'un accrochage entre Hamilton et lui au Grand Prix de Grande Bretagne. En effet, le pilote Néerlandais, à quelques semaines d'être sacré champion du monde, avait soutenu Lewis Hamilton, tout en assurant que Nelson Piquet n'était pas raciste. Ce dernier s'était défendu durant l'été 2022, estimant que « c e que j'ai dit était mal pensé, et je ne m'en défends pas, mais je tiens à préciser que le terme utilisé est un terme qui a été largement et historiquement utilisé familièrement dans la langue portugaise au Brésil comme synonyme de 'gars' ou de 'personne', et qu'il n'a jamais été destiné à offenser. Je condamne fermement toute insinuation selon laquelle j'aurais utilisé ce mot dans le but de rabaisser un pilote en raison de sa couleur de peau. »

« Le temps est venu d'agir »

Unanimement soutenu par tout le paddock, Lewis Hamilton avait réagit aux propos du père de Kelly Piquet, la compagne de Max Verstappen, sur ses réseaux sociaux : « C'est plus qu'une question de langage. Ces mentalités archaïques doivent changer et n'ont pas leur place dans notre sport. J'ai été entouré par ces attitudes et j'en ai été la cible toute ma vie. J'ai eu tout le temps d'apprendre. Le temps est venu d'agir. »

