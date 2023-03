F1 : Coup dur pour Leclerc, Ferrari a perdu un «vrai talent»

La rédaction

Lors des championnats du monde de Formule 1 2022, Charles Leclerc avait été un sérieux concurrent pour Max Verstappen lors de la première partie de saison. Mais les erreurs successives de Ferrari et de son directeur, Mattia Binotto, ont empêché le Monégasque de pouvoir tenir la dragée haute au pilote Red Bull jusqu'à la fin de la saison. Ces multiples erreurs de stratégie ont coûté la place à Mattia Binotto et de nombreux spécialistes estiment que c'est une erreur.

Dans le podcast F1 Nation , Damon Hill, champion du monde de Formule 1 en 1996, et Pedro de la Rosa, ambassadeur de l'écurie Aston Martin, sont tous les deux revenus sur l'éviction de Mattia Binotto du poste de directeur d'écurie de Ferrari et de la nomination du Français Frédéric Vasseur. Sans remettre en question les qualités du Français, les deux hommes expliquent qu'au lieu de renvoyer le directeur italien, il aurait mieux fallu que Ferrari crée une paire avec ces deux hommes.

« Mattia a fait un travail fantastique »

« Fred est un coureur, il a gagné dans toutes les catégories. Je veux dire qu’il va certainement être un excellent directeur d’équipe. Cela ne fait aucun doute. Mattia Binotto était vraiment bon pour Ferrari dans le sens où il était l’un des premiers directeurs d’équipe qui pouvait réellement penser à long terme, il a eu le courage de penser à moyen-long terme chez Ferrari alors que normalement chez Ferrari, j’y étais, chaque décision est orientée vers la prochaine course, le prochain Grand Prix, estime Pedro de la Rosa. Mais Mattia a eu le courage de ralentir en 2021 les progrès du développement de la voiture et de se concentrer essentiellement sur le changement de réglementation à partir de 2022. Ce n’est pas facile à faire avaler chez Ferrari, avec la pression des médias, donc je pense que Mattia a fait un travail fantastique et nous voyons une Ferrari compétitive, grâce à son travail aussi, alors n’oublions pas cela. Maintenant il s’agit de calibrer ce qui manque et c’est à Fred de le faire. »

« Avec Mattia, ils ont perdu un vrai talent »