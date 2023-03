F1 : Red Bull prêt à lâcher Verstappen ?

La rédaction

La bataille fait rage cette saison en Formule 1. Pas entre les écuries, Red Bull semblant avoir une avance plus que confortable, tant au niveau comptable qu'au niveau technique. Mais entre les deux coéquipiers de Red Bull, Max Verstappen et Sergio Pérez qui commencent déjà à se livrer une lutte sans mercis, eux qui d'ordinaire ne semblaient pas être en concurrence. Christian Horner, le directeur de Red Bull le sait et exhorte même Sergio Pérez de tenter le coup, en lui donnant quelques conseils...

Lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite le week-end dernier, Max Verstappen avait joué un sale tour à son coéquipier mexicain en poussant sa voiture au maximum lors du 50ème et dernier tour. Résultat, le pilote néerlandais a réussi à faire le tour le plus rapide et récolter un point supplémentaire, lui permettant de prendre la première place du classement général. Une attitude que ne semblait pas avoir apprécié Sergio Pérez qui ne devrait pas se gêner à l'avenir pour tenter sa chance d'être champion du monde.

« Il a remporté quatre Grand Prix... »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull évoque son pilote Sergio Pérez : « Il faut rappeler que Checo était poussé dans les cordes sur le plan professionnel. Nous avons conclu un accord fin 2020 qui lui a donné un second souffle et il a maintenant remporté quatre Grands Prix et de nombreux podiums. »

« Il pilote de mieux en mieux »