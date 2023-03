F1 : Verstappen va se faire trahir chez Red Bull

Arnaud De Kanel

En grande forme lors de ce début de saison, Sergio Perez caracole en tête du classement des pilotes avec Max Verstappen. Le Mexicain profite de la superpuissance de sa monoplace Red Bull pour survoler aux côtés de son leader un peloton spectateur. Bien qu'il soit un simple équipier, le Mexicain pourrait venir jouer les troubles fêtes et trahir la stratégie de son écurie qui mise avant tout sur le Néerlandais.

La saison de Formule 1 est encore loin d'être jouée mais Max Verstappen et Sergio Perez se détachent assez nettement des autres après deux Grand Prix. Cantonné à un rôle d'équipier, le Mexicain compte jouer sa chance cette année et il l'a affirmé après le Grand Prix d'Arabie saoudite. Pour Helmut Marko, consultant chez Red Bull, Perez serait même en capacité de battre Max Verstappen.

«Il prend cela très au sérieux et pourrait poser un défi pour Max»

La voie royale vers un troisième titre consécutif n'est pas encore toute tracée pour Max Verstappen. Le Néerlandais pourrait se faire trahir de l'intérieur et voir son coéquipier jouer pleinement sa chance. « Sergio est certainement en très, très bonne forme et il peut défier Max. Physiquement aussi, il transpire à peine. Il s’est préparé comme jamais, il travaille énormément avec ses ingénieurs. Cela signifie qu’il prend cela très au sérieux et pourrait poser un défi pour Max. Sergio a survécu deux ans aux côtés de Max sans être brisé comme la plupart des autres. C’est une grande réussite. Cependant, il doit reconnaître que Max n’a aucune faiblesse », a constaté Helmut Marko, avant de poursuivre.

«Rien ne s’oppose à ce que Sergio gagne le titre»