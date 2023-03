F1 : Terrible annonce pour Verstappen, Alonso va en profiter

Arnaud De Kanel

Sur les standards de la saison passée, Max Verstappen écrase la concurrence en ce début de saison. Seul Sergio Perez peut rivaliser à armes égales, ou presque, avec le double champion du monde. Derrière, c'est Fernando Alonso qui se met à rêver d'un troisième sacre et avec cette sortie inquiétante de Paul Monaghan, le directeur sportif de Red Bull, il a de fortes chances d'y croire.

Au vu des deux premiers Grand Prix de la saison, disputés respectivement à Bahreïn et en Arabie saoudite, Max Verstappen semble intouchable. Pourtant, son coéquipier Sergio Perez veut lui faire la guerre. Les deux pilotes pourraient voir leur avance fondre considérablement au fil de la saison à cause du temps réduit de Red Bull en soufflerie. En effet, l'écurie autrichienne avait écopé de cette sanction après avoir dépassé le cost-cap. Paul Monaghan se montre même assez pessimiste, ce qui pourrait profiter à Fernando Alonso...

«Si nos adversaires font un pas de plus, nous ne serons plus en tête»

Red Bull a de l'avance, mais pas autant que tout le monde le pense d'après son directeur sportif Paul Monaghan. « Nous n’avons pas l’impression d’avoir fait un grand pas en avant. Il y avait une véritable inquiétude, comme pour tout premier test ou toute première course, quant à savoir si nous étions aussi compétitifs que nous le souhaitions. Avec toutes les personnes brillantes de Milton Keynes, nous voulons construire la meilleure voiture possible, et faire le plus de progrès possible. Nous sommes vraiment jugés par rapport à nos adversaires, n’est-ce pas ? Si nos adversaires font un pas de plus, nous ne serons plus en tête », a-t-il souligné dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

«C’est loin d’être gagné»