F1 : La tension monte avec Verstappen, Red Bull met les choses au point

Hugo Chirossel

Vainqueur des deux premiers Grand Prix de la saison, Red Bull n’est pas épargné par les polémiques. Après le GP d’Arabie Saoudite le week-end dernier, certaines tensions ont émergé au sein de l’écurie autrichienne. Double champion du monde en titre, Max Verstappen va devoir composer avec la concurrence de Sergio Pérez, qui ne semble plus vouloir lui faire de cadeau. Helmut Marko leur a lancé un avertissement, afin de ne pas gâcher les résultats de l’équipe.

Grand artisan des deux titres de champion du monde de Max Verstappen, Sergio Pérez veut sortir de l’ombre. Après sa victoire lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, le Mexicain a été clair : c’est désormais à son tour d’être sacré. Particulièrement mécontent le week-end dernier, Max Verstappen avait critiqué publiquement Red Bull en ce qui concerne la fiabilité de sa monoplace, ce qui l’avait contraint à abandonner lors des qualifications.

« Il n’était pas content après la course parce que nous avons des soucis qui pourraient nous coûter cher »

Max Verstappen n’avait d’ailleurs pas pris part au débriefing qui avait suivi. Helmut Marko a tenu à clarifier la situation à ce sujet. « Rien à voir ! Max venait de se remettre d’une mauvaise grippe. Avez-vous vu à quoi il ressemblait quand il est sorti de sa F1 ? Ça ne s’est vraiment pas bien passé pour lui. Il voulait aller se coucher au plus vite. Il n’était pas content après la course parce que nous avons des soucis qui pourraient nous coûter cher. Pour l’instant ce n’est pas le cas mais l’usine travaille déjà sur les problèmes de transmission. Nous devrions avoir la solution pour l’Australie », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Pas question de gâcher des résultats avec des actions stupides »