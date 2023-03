F1 : Panique chez Red Bull, une guerre avec Verstappen éclate

La rédaction

Si du côté des monoplaces Red Bull tout va bien, du côté des pilotes, il y a de l'eau dans le gaz ! Malgré deux premières places lors des deux premiers Grand Prix, Max Verstappen (1er au général) et Sergio Pérez (2è au général) devraient se livrer une lutte sans merci pour le titre. Et ça devra être un problème en plus à gérer pour Christian Horner, le directeur de l'écurie.

Depuis l'arrivée de Sergio Pérez chez Red Bull en 2021, peu d'incidents avaient été à signaler entre les deux hommes. Le premier fait d'armes du Mexicain fut lors du dernier Grand Prix de la saison en 2021, où il avait longuement contenu Lewis Hamilton, permettant à Max Verstappen de remonter des places et des précieuses secondes. Le Néerlandais avait alors dit dans son micro « Checo est une légende ». Mais depuis, leur relation s'est largement émaillée, notamment depuis le week-end dernier, lorsque Max Verstappen a empêché son coéquipier de monter sur la première marche du classement général en lui prenant le point du meilleur tour lors du dernier. Ce qui n'a pas plu à Checo Pérez.

« Pérez voit sa chance de se battre pour le titre »

Dans une interview accordée à Sky Deutschland , Timo Glock, ancien pilote de Formule 1 a évoqué cet épisode lors du dernier tour du Grand Prix d'Arabie Saoudite : « Le meilleur tour de Verstappen, qu’il a signé dans le dernier tour, va à nouveau donner lieu à des discussions internes. Sergio Pérez ne s’impliquera dans aucun sujet dans lequel il devra soutenir Verstappen à l’avenir. J’en suis sûr car le Mexicain voit sa chance de se battre pour le titre avec Verstappen. Cela conduira à une bagarre entre les deux. »

« Il va y avoir des frictions »