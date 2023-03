L'annonce glaçante d'un proche de Michael Schumacher

La rédaction

Plus de 9 ans après l'accident de ski de Michael Schumacher, les nouvelles sont très rares. Il faut dire que même certains proches ne peuvent pas voir le septuple champion du monde, à l'image d'Eddie Jordan. Directeur de l'écurie qui a lancé l'Allemand en F1, il assure qu'il n'a pas vu lui rendre visite et évoque la situation de Corinna, la femme de l'ancien pilote, qui serait «comme prisonnière» depuis l'accident de Michael Schumacher.

En décembre 2013, Michael Schumacher était victime d'un terrible accident de ski. Pendant de longues semaines, l'Allemand était entre la vie et la mort. S'il a survécu, l'état de santé du septuple Champion du monde reste l'un des secret les mieux gardés, notamment grâce à la discrétion de sa famille, à commencer par sa femme Corinna. Cela fait 9 ans qu'elle s'évertue à protéger sa famille, mais comme le souligne Eddie Jordan, fondateur de l'écurie Jordan Grand Prix au sein de laquelle Michael Schumacher avait débuté sa carrière en 1991, Corinna a vu sa vie être totalement bouleversée depuis 9 ans.

« Ça fait presque dix ans maintenant et Corinna n'a pas pu aller à une fête, à un déjeuner ou quoi que ce soit. Elle est comme prisonnière parce que tout le monde voudrait lui parler de Michael alors qu'elle n'a pas besoin qu'on le lui rappelle à chaque instant. Il est également difficile pour Mick (son fils, qui n’a pas été conservé par Haas l’an passé) d'essayer de faire carrière dans la course automobile. Si Mick n'avait pas la pression de son père au-dessus de lui, il serait probablement un bien meilleur pilote que ce que nous pensons. Il a besoin de son propre espace et de son propre temps, comme tout le monde dans cette famille », assure-t-il dans une interview accordée à la plateforme de paris sportifs OLBG .

«Elle a refusé, à juste titre, que je vois Michael»