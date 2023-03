F1 : Coup dur pour Hamilton, un proche le lâche

Arnaud De Kanel

La saison démarre mal pour Lewis Hamilton. Toujours en quête d'un huitième sacre mondial, le pilote britannique n'est pas à son aise avec sa monoplace et son jeune coéquipier George Russell a même pris le dessus sur lui. Mais au rayon des désillusions, Hamilton en a connu une grosse en ce début d'année avec la fin de sa collaboration avec Angela Cullen, sa désormais ex-physiothérapeute.

Les soucis s'enchainent pour Lewis Hamilton alors que la saison vient tout juste de reprendre. A 38 ans, il sait que le temps est compté pour décrocher un huitième sacre mondial qui ferait de lui le pilote le plus titré de l'histoire. L'impatience commence à prendre le dessus et le Britannique commence à s'agacer. La tension est à son comble en ce moment dans le garage Mercedes. Angela Cullen, à l'origine de quatre de ses sept titres, a même quitté l'écurie allemande. Un véritable coup dur pour Lewis Hamilton qui était extrêmement proche d'elle.

«Merci pour tout Angela»

« Au cours des sept dernières années, Angela Cullen a été à mes côtés, me poussant à être la meilleure version de moi-même. Grâce à elle, je suis un athlète plus fort et une meilleure personne. Aujourd'hui, j'espère que vous vous joindrez à moi pour lui souhaiter le meilleur alors qu'elle s'apprête à poursuivre ses rêves. Merci pour tout Angela, j'ai hâte de voir ce que l'avenir te réserve », écrivait Lewis Hamilton le 17 mars dernier sur son compte Instagram . Les mots choisis sont forts et montrent bien l'importance qu'avait Angela Cullen pour Lewis Hamilton. C'est elle qui déambulait dans le paddock aux côtés de son protégé depuis 7 ans. Bien plus qu'une physiothérapeute traditionnelle, elle était devenue au fil du temps l'amie du Britannique qui l'estime beaucoup. Les raisons de son départ restent floues même si elle assure qu'elle souhaitait simplement partir « pour une nouvelle aventure ». Ancien coéquipier de Lewis Hamilton, Nico Rosberg pense que cette perte n'est pas à prendre à la légère.

«C’est probablement un autre défi et une autre difficulté qu’il doit gérer»