Clashé, le clan Schumacher riposte

Laissé de côté par Haas à la fin de la saison dernière, Mick Schumacher s’est largement fait critiquer par Günther Steiner, patron de l’écurie américaine, dans la nouvelle saison de la série « Drive to Survive » sur Netflix. Un passage que n’a pas apprécié Ralf Schumacher, petit frère de Michael Schumacher.

Pilote de réserve pour Mercedes, Mick Schumacher vit une saison à l’écart des circuits. Ce dernier n’avait pas été conservé par l’écurie Haas à l’issue de la saison précédente du fait de ses performances décevantes. En 2022, le jeune pilote allemand a terminé 16e du classement, avec deux courses sur 21 terminées dans les points ainsi que deux abandons et un forfait. Dans la saison 5 de la série « Drive to Survive », disponible depuis le 24 février dernier sur Netflix , Günther Steiner n’a pas hésité à dénigrer son ancien protégé.

« Quand vous traitez un membre de ma famille comme ça, je n’aime pas ça »

Patron d’Haas, Günther Steiner a remplacé Mick Schumacher par Nico Hülkenberg pour épauler Kevin Magnussen cette saison. Le directeur d’équipe italien avait déclaré que ce changement avait pour but de ramener de l’expérience dans l’écurie et qu’il n’avait pas envisagé « que Mick (Schumacher) ait autant d'accidents l'an dernier, car il en avait déjà eu l'année d'avant ». Ralf Schumacher a pris la défense de son neveu dans un entretien avec AutoBild , relayé par RMC : « Je pense que c’est dommage d’en être arrivé là. Je pense, en tant qu’homme et aussi en tant que père, qu’on ne traite pas un jeune comme ça. Mick fait partie de ma famille et vous devez me comprendre : quand vous traitez un membre de ma famille comme ça, je n’aime pas ça, parce que mon nom est Schumacher ».

Ralf Schumacher confiant pour la suite de la carrière de son neveu