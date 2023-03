F1 : Gasly menacé, Alpine tente une manoeuvre

Thibault Morlain

Aujourd'hui chez Alpine, Pierre Gasly reste toutefois encore et toujours sous la menace d'une grosse sanction. En effet, depuis la saison dernière, ayant accumulé trop de pénalités, le Français se retrouve désormais à la limite d'une suspension pour un Grand Prix. L'épée de Damoclès est donc présente, mais voilà qu'Alpine aurait tenté une manoeuvre afin de sauver le coéquipier d'Esteban Ocon. Explications.

Et si Pierre Gasly ratait un Grand Prix cette saison en étant suspendu ? Ça arrive très rarement en Formule 1, mais pour le Français, l'option est bel et bien réelle. En effet, depuis la saison dernière, le pilote Alpine est sous le coup d'une sanction de la part de la FIA. Ayant accumulé 10 points de pénalité depuis le 22 mai 2022, Gasly n'a plus que 2 points de sécurité avant que la sanction tombe et qu'une suspension pour un Grand Prix soit prononcée. Le danger est donc plus que jamais réel pour l'ex-pilote AlphaTauri, mais comme expliqué par RMC , sa nouvelle écurie, Alpine, aurait tenté de venir en aide à Pierre Gasly afin de modifier le règlement.

Alpine vole au secours de Gasly

Patron de l'écurie Alpine, Otmar Szafnauer aurait donc tenté une manoeuvre afin d'éloigner le danger pour Pierre Gasly. Ainsi, c'est lors d'une réunion avec la commission Formule 1 qu'il a mis sur la table le sujet des Super Licences et des points de celles-ci. A ses yeux, Szafnauer estime que les pénalités sont données trop sévèrement. Ainsi, le patron d'Alpine aimerait que désormais, les sanctions ne concernent que les comportements dangereux en course, alors que Gasly a lui souvent été sanctionné pour des sorties des limites de piste ou encore des infractions pour les distances sous safety-car. De plus, il aurait été demandé que ces infractions mineures soient supprimées rétroactivement et dans ce cas, cela aurait permis à Pierre Gasly de récupérer quelques points et voir le danger s'éloigner. Mais voilà, la demande d'Alpine n'a pas été approuvée...

« Je ne suis pas un pilote dangereux »