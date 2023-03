F1 : Verstappen doit affronter une menace inattendue

La rédaction

Au coude-à-coude en tête du classement du championnat du monde, Max Verstappen et Sergio Perez vont certainement se livrer une belle bataille en Australie ce dimanche pour le 3ème Grand Prix de la saison à Melbourne. Le Mexicain estime d’ailleurs qu’il peut représenter un vrai danger pour son coéquipier Néerlandais chez RedBull.

Sergio Perez sera-t-il le principal concurrent de Max Verstappen dans la quête du Néerlandais pour l'obtention de son 3ème titre consécutif ? Alors que Charles Leclerc a très mal démarré la saison et que Lewis Hamilton ne semble toujours pas en phase avec sa monoplace, Checo s’est imposé à Djeddah lors du GP d’Arabie Saoudite, devançant son coéquipier.

« J’aurai toutes les chances de gagner le championnat » prévient Sergio Perez

Interrogé à propos de ses capacités à battre son coéquipier Max Verstappen, Sergio Perez déclare dans des propos relayés par Next-Gen Auto : « Je le crois pleinement. Je suis convaincu que lorsque je suis arrivé dans l’équipe, les choses étaient très différentes. En fait, ils faisaient des courses avec deux voitures parce qu’ils devaient le faire, vous savez ». Le Mexicain poursuit, en évoquant son intégration désormais entière, au sein de l’écurie RedBull. « Aujourd’hui, je peux dire que je me sens vraiment intégré à l’équipe, que j’ai l’impression d’avoir ma place et d’être respecté. C’est quelque chose de bien à avoir en tant que pilote et je crois vraiment que j’ai le soutien total de l’équipe - autant que Max. Et je crois vraiment que j’aurai toutes les chances de gagner le championnat - autant que Max » .

Sergio Perez veut « conserver cet état d’esprit »