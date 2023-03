F1 : Malaise confirmé, Hamilton «n'a pas confiance» en Mercedes

La rédaction

Ce début saison n'est pas du tout à la hauteur des espérances de Lewis Hamilton et Mercedes. Le pilote britannique, sept fois champion du monde, semble désabusé de la situation et son écurie doit trouver les solutions pour lui permettre de jouer les premiers rôles. Un défi de taille, tant le Britannique semble ne plus avoir confiance en son équipe.

La conception de la voiture est l'élément primordial pour qu'un pilote puisse réaliser une bonne saison. Et malgré tout le talent de Lewis Hamilton, la monoplace Mercedes dont il dispose ne lui permet pas de jouer les premiers rôles comme lors des dernières années, au point qu'il ait perdu confiance en sa voiture et en son équipe.

Une voiture déjà perdante avant le début de la saison

Dans des propos rapportés par motorsport.com , le responsable de l'ingénierie de piste de Mercedes, Andrew Shovlin explique les problèmes rencontrés par l'écurie sur la monoplace : « On pouvait voir les taux de développement en soufflerie, et avant même que nous arrivions à Bahreïn, il y avait des discussions sur la possibilité d'envisager des changements de concept plus importants. Il ne s'agit pas d'une approche isolée pour le développement de la voiture de cette année, c'est quelque chose que nous avons fait au cours des dix dernières années. Si vous ne trouvez pas les gains dont vous avez besoin, vous faites un changement plus important. Vous explorez une autre piste et, souvent, vous souhaitez la débloquer. C'est ce qui s'était déjà produit avant Bahreïn. Mais peut-être que l'urgence d'essayer d'apporter ces éléments en piste s'est accrue après les premières courses. »

F1 : «Ils étaient un peu choqués», Hamilton raconte son arrivée tonitruante chez Mercedes https://t.co/KBS3RchyGC pic.twitter.com/3630rNz2Cd — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

« Hamilton et Russell n'ont pas confiance en leur voiture »