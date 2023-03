F1 : Le choix légendaire de Lewis Hamilton

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton n'est pas arrivé là par hasard et a su faire les bons choix au bon moment. Et pourtant, lorsqu'il a fallu quitter McLaren pour rejoindre Mercedes en 2013, le scepticisme a gagné les observateurs de la Formule 1, le jeune britannique lâchant son écurie de toujours pour une équipe qui lançait son projet. Mais quelques année plus tard, force est de constater que le bilan est exceptionnel. Retour sur le parcours de Lewis Hamilton chez Mercedes.

Pas encore en Formule 1, Lewis Hamilton faisait déjà parler de lui. Il faut dire que le pilote britannique est couvé depuis son plus jeune âge par Ron Dennis et c'est sans surprise que le patron de McLaren lui offrira sa première opportunité en 2007 dans la foulée de l'obtention de son titre de champion de GP2. Et dès ses premiers tours de roue en F1, Hamilton prouve qu'il n'est pas comme les autres. Sur le podium dès son premier Grand Prix, il deviendra même le premier débutant à monter sur le podium de ses trois premières courses. Et il lui faudra six GP pour décrocher sa première pole position et sa première victoire, au Canada. Confronté au double champion du monde en titre, Fernando Alonso, Lewis Hamilton va également faire preuve de caractère, au point qu'à l'issue de la saison, l'Espagnol quittera McLaren. Cela laisse le champ libre au Britannique qui décochera son premier titre de champion du monde en 2008. Mais les saisons suivantes seront plus compliquées.

Le choix risqué mais payant d'Hamilton

Par conséquent, en 2013, Lewis Hamilton décide de changer d'air et remplace Michael Schumacher chez Mercedes. Visiblement convaincu par le projet de l'écurie allemande, qui visait 2014 et la révolution des V6 turbos qui remplacent les V8 atmosphériques. Un choix qui a grandement fait parler puisque le champion du monde 2008 quittait son écurie de toujours pour une écurie qui n'avait encore rien prouvé. « Est-ce que cela a été ressenti comme un risque ? Bien sûr », reconnaît d'ailleurs Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com . « Lorsque l’on prend des décisions, on subit des changements et il y a toujours un risque. Mais j’aurais l’impression de ne pas vivre si je ne prenais pas de risques, si je ne me remettais pas constamment en question et si je ne remettais pas en question ceux qui m’entourent. C’était la direction inévitable que je devais prendre, et je me sentais bien avec ça. Je voulais quelque chose de nouveau. J’étais enthousiaste à l’idée de travailler avec de nouvelles personnes et d’intégrer une équipe qui était en difficulté. Je voulais prendre tout ce que j’avais appris et voir si je pouvais l’appliquer ailleurs », ajoute le pilote britannique qui a bien évidement fait le bon choix.

Une première saison d'adaptation, avant la gloire

Avec le recul, 10 ans plus tard, impossible de contester le fait que le choix de Lewis Hamilton était excellent. Et pour cause, tout s'est déroulé comme prévu. Une première saison d'adaptation avec 1 victoire, 5 podiums et 5 pole positions pour une quatrième place au classement final, puis dès 2014, l'hégémonie débute. Mercedes avait 2014 dans le viseur pour mettre fin à la domination de Red Bull, et l'écurie allemande a parfaitement tenu son plan. Le passage aux V6 turbos avait été minutieusement préparée et le moteur Mercedes propulse Lewis Hamilton vers les sommets. Le Britannique n'a que son coéquipier Nico Rosberg comme rival et empoche les titres de champion du monde en 2014 et 2015. Le pilote allemand prendra sa revanche en 2016 avant de tirer sa révérence. Valtteri Bottas le remplace et ne sera jamais en mesure de concurrencer son coéquipier. La Ferrari de Sebastian Vettel prendra le relai, mais ce sera insuffisant pour stopper Lewis Hamilton, qui enchaîne quatre nouveaux sacres (2017, 2018, 2019, 2020). En 2021, alors qu'il semble paradoxalement au sommet de son art, le Britannique va perdre son titre dans des conditions au rocambolesque lors du dernier Grand Prix de la saison. Poussé dans ses retranchements par Max Verstappen, Lewis Hamilton atteint un niveau de pilotage impressionnant. Ce ne sera pas suffisant, et il perd l'occasion de remportant un huitième titre mondial qui l'aurait placé au Panthéon de la F1. Peu importe, devenu septuple champion du monde, le natif de Stevenage a su prendre une décision radicale au meilleur des moments afin de lui permettre de devenir une légende de son sport. Les difficultés de Mercedes depuis 2022, qui retardent la possibilité de le voir remporter un huitième sacre, ne changent rien. Lewis Hamilton a pris un risque qui a payé.