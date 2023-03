F1 : «Aucune excuse», Mercedes se fait clasher

La rédaction

Red Bull a déjà assommé toute concurrence en ce début de saison en Formule 1. Ses deux pilotes ont à chaque fois, lors des deux premières courses, terminés aux deux premières places, ne laissant que des miettes à leurs poursuivants. Pour le directeur de McLaren qui regarde de loin cette lutte pour les premières places, les équipes proches de Red Bull n'ont aucune excuse pour ne pas tenter de rivaliser avec eux.

Andrea Stella, le directeur de McLaren a fustigé les écuries proches de Red Bull comme Mercedes, Ferrari et même la sienne de ne pas être plus concurrent avec le taureau rouge. Compte tenu des moyens dont les écuries disposent, il prédit tout de même un écart qui faiblirait au fil des courses.

« Je m'attends à ce que le peloton se rapproche de Red Bull »

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Andrea Stella voit Red Bull subir plus de concurrence au fur et à mesure de la saison : « L'avantage actuel semble suffisamment important pour que Red Bull ne soit pas trop affecté par le fait de ne pas autant développer la voiture que les équipes de derrière. Je m'attends à ça, mais je m'attends aussi à ce que les autres équipes s'inspirent de Red Bull non seulement d'un point de vue moral mais aussi d'un point de vue technique. La saison est longue, il y a le temps d'appliquer les informations que l'on obtient sur le développement, donc je m'attends à ce que le peloton se rapproche encore plus de Red Bull vers la fin de la saison. »

« Les autres équipes n'ont aucune excuse »