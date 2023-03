F1 : Panique chez Red Bull, l'après Verstappen se prépare

La rédaction

Le contrat de Max Verstappen avec Red Bull ne se termine qu'en 2028 mais du côté de l'écurie autrichienne, on se prépare déjà à l'après-Verstappen. Le Néerlandais avait connu des débuts tonitruants avec Red Bull, remportant son premier Grand Prix lors de sa première course en 2016 lors du Grand Prix d'Espagne, alors qu'il n'était âgé que de 18 ans. Mais en 2028, il se pourrait bien que Verstappen prenne sa retraite...

Si Max Verstappen finit champion du mode jusqu'à 2028, il aura marqué l'histoire de la Formule 1 en remportant huit titres, chose qu'aucun pilote n'a réussit, le record étant de 7 (partagé entre Lewis Hamilton et Michael Schumacher). C'est sans doute l'objectif que s'est fixé le Néerlandais, lui qui a souvent répété que 2028 serait sa dernière année en Formule 1, après quoi il prendrait sa retraite. Une annonce qui fait pâlir Red Bull et son directeur Christian Horner qui se préparent déjà à la suite qui s'annonce difficile.

« Il avait cette incroyable capacité à se détacher ce qui se passait »

Christian Horner, le directeur de Red Bull sait pertinemment qu'il ne pourra jamais recruter un pilote de la trempe de Max Verstappen. Pour souligner cette certitude, il évoque une anecdote lors du Grand Prix des Pays-Bas l'année dernière, pays d'origine de Max Verstappen, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « A Zandvoort, son pays d’origine était transformé en une boîte de nuit pour le week-end. Le bruit sur la grille, l’attente, la famille royale était là. Je me souviens de l’avoir vu se préparer pour la course, alors que c’est juste un garçon de 24 ans, d’une façon inédite. Il avait cette incroyable capacité à se détacher de ce qui se passait autour de lui et à être dans l’instant. Il a fait une course incroyable, il l’a gagnée, mais il n’y a pas eu de bain de foule à la fin. C’était juste ’en route pour le prochain Grand Prix’ pour lui. »

« Il n'y aura pas d'autre Max »