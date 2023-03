F1 : Panique chez Alpine, il pousse un gros coup de gueule

La rédaction

9ème et 11ème du classement du championnat du monde, Esteban Ocon et Pierre Gasly n’ont pas franchement rayonnés pour ce début de saison 100 % français chez Alpine. Même s’ils se cherchent encore, le tandem le sait : il faudra se montrer plus incisif lors des prochaines courses, et notamment dès dimanche prochain à Melbourne.

Alors qu’ils comptent tous deux 4 points au classement, Esteban Ocon et Pierre Gasly n’ont pas marqués les esprits en ce début de saison. Le premier a notamment été pénalisé lors du dernier GP d’Arabie Saoudite, pour mauvais positionnement sur la ligne de départ.

« Nous ne sommes pas là où nous le voulons », peste Esteban Ocon

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le pilote de chez Alpine est revenu sur les performances décevantes pour l’écurie française lors des deux premières courses de la saison : « Nous avançons dans la bonne direction, mais il est également clair que nous ne sommes pas là où nous le voulons actuellement. Je sais que toute l’équipe, tant en piste qu’aux usines, travaille sans relâche pour défier nos concurrents plus haut sur la grille. Nous continuerons à œuvrer d’arrache-pied collectivement pour voir où nous pouvons progresser, car le moindre dixième sera essentiel cette année » .

Ocon et Alpine ont « identifié les domaines » d’amélioration après Djeddah