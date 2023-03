«J'étais terrifié» : Frayeur pour Lewis Hamilton, il craint une catastrophe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En Australie pour le troisième Grand Prix de la saison ce dimanche, Lewis Hamilton peut profiter de ce déplacement pour s’adonner à son autre passion : le surf. Une discipline qui peut s’avérer risquée avec la présence de requins dans l’eau, ce que ne prend pas à la légère le pilote Mercedes.

5e à Bahreïn et en Arabie saoudite, Lewis Hamilton espère forcément mieux faire en Australie cette semaine, mais le pilote Mercedes risque encore de voir ses concurrents lui passer devant, la faute à une monoplace qui ne lui permet pas de jouer les premiers rôles. En attendant de retrouver la piste, le Britannique peut s’adonner à son autre passion, à savoir le surf. Une discipline qui n’est pas sans risque en Océanie, la faute aux requins dans l’océan.

« Même s'il y avait un requin, j'étais terrifiée tout le temps »

Et Lewis Hamilton n’est pas du genre à blaguer sur le sujet. Interrogée en vue du Grand Prix d’Australie, le pilote Mercedes s’est dit « terrifé » par sa rencontre avec un requin dans l’eau, alors qu’il profitait des vagues de Byron Bay pour surfer. « L'écart était appréciable. Je suis passé directement de la Malaisie à ici dimanche. J'étais à Byron Bay, qui était magnifique, mon nouvel endroit préféré. J'ai hâte d'y retourner car j'adore le surf , confie Hamilton, relayé par The Mirror. Je suis donc allé surfer. Même s'il y avait un requin, j'étais terrifiée tout le temps. J'ai profité du temps, je me suis bien entraîné, j'ai l'esprit frais et je suis arrivé ici rajeuni. »

Pendant ce temps là, Lewis Hamilton, quintuple champion du monde de F1, se défend bien en surf. Démonstration lors de son passage au Surf Ranch de Kelly Slater avec le Tahitien Raimana van Bastolaer en coach cinq étoiles ! pic.twitter.com/riPJfsAiQ8 — GQ France (@GQ_France) January 15, 2019

« Je ne peux pas aller là où il y a des requins »