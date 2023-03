F1 : Lewis Hamilton vend la mèche pour son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son contrat prend fin à l'issue de la saison en cours et que Mercedes est déjà distancé dans la course au titre, Lewis Hamilton assure qu'il n'envisage absolument pas de quitter l'écurie qui lui a permis de remporter six de ses sept titres de champion du monde.

Après une saison plus que poussive, Lewis Hamilton espérait enfin être de retour au sommet en 2023. Cependant, malgré des progrès évidents, Mercedes n'a pas réussi à combler son retard sur Red Bull. C'est même l'inverse puisque Max Verstappen et Sergio Pérez semblent intouchables en ce début de saison. Par conséquent, cette situation sème le doute sur l'avenir de Lewis Hamilton dont le contrat s'achève en fin d'année. Mais du haut de ses 38 ans, le septuple champion du monde ne compte pas prendre sa retraite.

«Je me vois avec Mercedes jusqu’à mes derniers jours»

« Je continue à me sentir chez moi dans cette famille. Je me vois avec Mercedes jusqu’à mes derniers jours, pour être honnête. J’ai des alliés incroyables au sein de l’équipe, d’excellentes relations ici. Tant que je peux continuer à faire avancer l’équipe, vraiment contribuer… S’il y a un jour où je sens que je ne peux plus le faire, il sera temps qu’un jeune entre », lance le pilote britannique dans des propos rapportés par F1Only .

Hamilton conscient des limites de sa monoplace