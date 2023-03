F1 : L’annonce fracassante sur un départ de Leclerc chez Ferrari

Thibault Morlain

A 25 ans, Charles Leclerc est l’un des pilotes les plus talentueux de sa génération. Aujourd’hui chez Ferrari, il peut toutefois difficilement rêver d’un titre de champion du monde étant donné les performances de sa monoplace. De quoi donc se poser des questions concernant l’avenir de Monégasque… Et si Leclerc faisait finalement le choix de quitter Ferrari pour réaliser son rêve ? Certains le pensent.

Révélé du côté de chez Sauber, Charles Leclerc fait aujourd’hui parler tout son talent au volant d’une Ferrari. Cela lui a d’ailleurs permis de remporter quelques Grands Prix. A 25 ans, le Monégasque compte 5 victoires en carrière, lui qui a d’ailleurs terminé vice-champion du monde en 2022 derrière Max Verstappen. Leclerc l’a prouvé, il peut tenir tête au Néerlandais à condition toutefois d’avoir une monoplace performante. Or, ce n’est pas le cas avec Ferrari dernièrement. Derrière les Red Bull, le pilote de la Scuderia doit donc se contenter du reste, voyant alors son rêve d’être sacré champion du monde être mis à être. Et si cela inciter Charles Leclerc à quitter Ferrari ?

Quitter Ferrari pour être champion du monde ?

Intervenant pour le podcast F1 de Sky Sport , Matt Gallagher a évoqué l’avenir de Charles Leclerc chez Ferrari. Et à ses yeux, les problèmes de la Scuderia pourrait bien amener le Monégasque à aller voir ailleurs : « C’est très difficile. S’ils sont capables d’aplanir certaines choses, pas même les choses à faire avec leur voiture, juste la façon dont ils abordent leur stratégie et leurs appels, ils ont certainement une meilleure chance. Il s’agit plutôt de savoir si Ferrari peut le garder assez longtemps jusqu’à ce qu’ils aient une voiture capable de gagner le championnat. Je vais opter pour un non ».

Leclerc veut « retrouver la victoire avec Ferrari »