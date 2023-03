F1 : Red Bull fait un choix historique qui fait rêver Verstappen

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2005, Red Bull fait une entrée remarquée en Formule 1 après le rachat de l'écurie Jaguar. Et la marque de boisson énergisante s'est rapidement imposée dans le milieu de la F1. Il faut dire que dès 2006, Red Bull a attiré Adrian Newey, ingénieur de génie qui est à l'origine de nombreuses monoplaces championnes du monde, dont les deux dernières de Max Verstappen. Retour sur le plus brillants succès d'Adrian Newey.

Présent en Formule 1 depuis 2005, Red Bull possède déjà un palmarès qui fait rougir plusieurs écuries historiques. Il faut dire que quelques mois après le rachat de l'écurie Jaguar, Christian Horner, déjà directeur de la nouvelle écurie, prend une décision fracassante en se séparant de Günther Steiner pour nommer Adrian Newey. « Günther Steiner était - et est toujours - un personnage mais il était évident qu’il n’était pas un leader technique. J’ai identifié ce dont l’équipe avait vraiment besoin, c’était d’un leadership et d’une direction technique. Donc, dès le début, j’ai tenu à recruter Adrian Newey », confiait récemment Horner dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com . Un choix plus que payant puisqu'Adrian Newey fait partie des plus grands ingénieurs de l'histoire de la F1 avec pas moins de 13 monoplaces championnes du monde.

Les premiers succès chez Williams

Après des débuts poussifs dans des écuries secondaires, Adrian Newey débarque en 1990 chez Williams. Et rapidement, les travaux de l'ingénieur vont s'avérer payant puisqu'il sera à l'origine de la création de monoplaces redoutables. Dès 1991, Riccardo Patrese et Nigel Mansell remporteront sept des seize courses de la saison, mais ne pourront rien face à Ayrton Senna qui décroche son troisième et dernier titre. Nigel Mansell prendra sa revanche en 1992 avant qu'Alain Prost ne décroche un quatrième et dernier sacre mondial en 1993. La saison 1994, marquée par le décès d'Ayrton Senna, verra tout de même Williams remporter le titre constructeur pendant que Michael Schumacher remportait son premier titre. Mais les monoplaces dessinées par Adrian Newey reprendront le dessus en 1996 et 1997, remportant les titres constructeurs et pilotes grâce à Damon Hill et Jacques Villeneuve.

La confirmation chez McLaren

Au cœur de la saison 1997, Adrian Newey avait déjà quitté Williams pour prendre le poste de directeur technique chez McLaren. Et son influence sera immédiate puisque Mika Häkkinen sera sacré en 1998 et 1999. Autrement dit, l'ingénieur britannique a dessiné les monoplaces des quatre derniers champions du monde. Adrian Newey est alors considéré comme un magicien, mais rapidement, sa réputation va se dégrader puisque Ferrari va largement dominer les cinq saisons suivantes. Arrivé en bout de course chez McLaren, il prend alors une décision radicale.

L'hégémonie Red Bull

En effet, en 2006, Adrian Newey crée la sensation en s'engageant avec Red Bull, nouvelle écurie qui ne cache pas ses ambitions. L'effet Newey va d'ailleurs se faire sentir rapidement puisqu'en 2009, l'écurie autrichienne se place déjà comme l'une des plus importantes en F1 avec ses six premières victoires. Et à partir de 2009, Red Bull va devenir intouchable. Sebastian Vettel va alors remporter quatre titres de suite à chaque fois accompagnés du titre constructeurs. La suite sera moins reluisante puisque Mercedes va largement dominer l'ère hybride entre 2014 et 2020, ne laissant que des miettes à la concurrence. Red Bull reste toujours la deuxième force du plateau, mais ce n'est pas suffisant aux yeux de Christian Horner. En 2021, Red Bull va ainsi faire son retour au premier plan. La RB16B permet à Max Verstappen de décrocher son premier titre mondial. Mais c'est surtout depuis la saison dernière qu'Adrian Newey a refait parler sa magie. Le règlement technique est chamboulé en 2022, ce qui pousse les écuries à repartir de zéro. Une aubaine pour l'ingénieur de Red Bull qui peut laisser parler sa créativité et donner naissance à la RB18 qui permettra à Max Verstappen d'écraser la concurrence. La monoplace dessinée par Adrian Newey a remporté 77,2% des courses en 2022, le total le plus impressionnant de sa carrière ce qui prouve que du haut de ses 64 ans, l'ingénieur anglais est encore loin de la retraite. Surfant sur la RB18 très aboutie, Adrian Newey a donné naissance à un RB19 qui semble encore plus redoutable comme en témoignent les deux premiers Grand Prix de la saison 2023. De quoi permettre à Max Verstappen de se mettre à rêver d'écrire l'histoire.