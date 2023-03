F1 : L’annonce inattendue de Verstappen sur Alonso

La rédaction

Après deux premières courses très réussies, Fernando Alonso est désormais tourné vers le Grand Prix d’Australie qui se tiendra ce dimanche à Melbourne. Si les RedBull semblent clairement au-dessus cette saison, le retour en forme de l’Espagnol à 42 ans ravit les fans, mais aussi les pilotes eux-mêmes, dont Max Verstappen qui aimerait voir le pilote d’Aston Martin remporter une course cette année.

3ème au classement du championnat du monde, Fernando Alonso renaît de ses cendres chez Aston Martin. Derrière Max Verstappen et Sergio Perez, l’Espagnol ne semble jamais avoir été aussi bien placé pour aller chercher sa 33ème victoire en carrière, alors que son dernier succès remonte à mai 2013, lors du Grand Prix d’Espagne.

Fernando Alonso « aurait dû gagner plus de courses » estime Verstappen

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Max Verstappen a évoqué la possibilité pour Fernando Alonso de remporter sa 33ème course en carrière cette année, alors que le pilote Espagnol semble retrouvé du côté d’Aston Martin. « Fernando aurait déjà dû gagner beaucoup plus de courses que ce qu’il a fait. Je pense qu’il mérite beaucoup plus. Je serais très heureux de le voir gagner sa victoire numéro 33, mon numéro fétiche. Mais moi aussi, d’une certaine manière, j’aimerais aussi le voir gagner plus. Donc on verra dans les courses à venir ce qu’ils pourront faire. Bien entendu, nous n’allons pas lui offrir, mais il est très difficile d’être parfait pendant 23 courses alors s’il peut en profiter, tant mieux. C’est très agréable à voir et j’espère qu’ils ont apprécié ces deux premiers podiums dans tout le pays » , déclare le double champion du monde en titre.

Fernando Alonso espère atteindre les 33 victoires rapidement