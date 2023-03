F1 : C'est la folie chez Red Bull, Verstappen peut souffler

La rédaction

Le début de saison tonitruant de Red Bull a déjà quasiment assommé toute concurrence. L'avance technologique et mécanique de la monoplace de Max Verstappen et Sergio Perez a mis fin aux espoirs de lutter à de nombreuses autres écuries. D'ailleurs selon beaucoup de spécialistes, y compris chez Red Bull, cette hégémonie ne devrait pas s'estomper, bien au contraire.

Max Verstappen est déjà premier du classement général des pilotes et ne semble pas vouloir laisser son trône même quelques jours, en témoigne son petit coup de filou exécuté lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il était alors deuxième tandis que son coéquipier, Sergio Pérez était premier, en plus d'avoir réalisé le meilleur temps de tour. Avec 26 points, le Mexicain dépassait ainsi Verstappen au classement général. Pas question pour lui, puisque dans le dernier tour, Max Verstappen a poussé sa voiture pour réaliser le meilleur temps et ainsi garder sa place de leader.

Le point fort de Red Bull : les pneus

Helmut Marko, conseiller de Red Bull a expliqué, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , pourquoi Red Bull était meilleur que tout le monde cette saison : « Il faut dire que le peloton et nos poursuivants directs, Ferrari mais aussi Aston Martin et Mercedes dans une certaine mesure, se sont rapprochés sur un tour rapide. En particulier lors sur un tour de qualification, nous n’avons pas une grande marge sur Ferrari et Charles Leclerc continue à faire des miracles. Mais en configuration course, d’après ce que j’ai vu, nous étions parfois une seconde plus rapides. Cela semble être lié au fait que nous avons toujours les meilleures performances en matière d’usure des pneus. Avons-nous compris quelque chose de mieux que les autres ? Je ne sais pas. C’est peut-être lié à l’ensemble de notre concept qui nous permet de moins solliciter les gommes. Je ne serai pas étonné de voir dans les prochaines courses des solutions très semblables aux nôtres. »

« Personne ne pourra battre Red Bull »