F1 - Alonso : Un duo légendaire avec son grand rival ? Il fait tout capoter

Avant même le début de la saison, Aston Martin a eu à gérer un problème avec Lance Stroll. Blessé à la main après une chute à vélo, le pilote canadien était incertain pour le début de la saison. Et Mike Krack révèle qu'il a pensé à Sebastian Vettel pour le remplacer. L'Allemand aurait formé un duo fracassant avec Fernando Alonso.

Auteur d'un début de saison flamboyant, Aston Martin a décroché deux podiums en deux courses grâce à Fernando Alonso. Et pourtant, l'avant-saison avait été rendue compliquée par la blessure de Lance Stroll. Blessé à la main, le Canadien a manqué les essais hivernaux, remplacé par Felipe Drugovich, champion de Formule 2. Le Brésilien, troisième pilote d'Aston Martin était ainsi en course pour remplacer Lance Stroll pour le premier Grand Prix de la saison. Et si le fils du propriétaire a pu tenir sa place, Mike Krack révèle avoir également pensé à Sebastian Vettel, fraîchement retraité. L'Allemand aurait formé un duo tonitruant avec l'un des plus grands rival de sa carrière à savoir Fernando Alonso avec lequel il avait notamment bataillé en 2010 et 2012 pour le titre.

Vettel aurait pu être rappelé pour remplacer Stroll

« Oui à 100 % - mais nous ne l’avons pas fait. Parce que nous avons un tel respect pour Sebastian et sa décision qu’il a prise à l’époque [retraite]… je pense que cela n’aurait pas été correct même pour nous. Nous voulions respecter sa manière d’être, ce qu’il avait décidé, et nous ne voulions pas le mettre dans une position difficile », lance le patron d'Aston Martin dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'évoquer l'importance de Sebastian Vettel dans la progression de l'écurie qui vient d'enchaîner deux podiums consécutifs grâce à Fernando Alonso.

«Il nous a fait grandir»