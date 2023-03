F1 : Coup dur pour Mercedes, la terrible annonce d'Hamilton

La rédaction

Mercedes a commencé la saison 2023 de Formule 1 comme elle avait commencé et fini la saison 2022 : en retard sur Red Bull. Une situation qui ne plait pas à Lewis Hamilton, lui qui veut se battre pour le titre afin de devenir champion du monde pour la huitième fois, ce qui serait un record. Pourtant, cela risque bien de ne pas être cette année, vu ce que le pilote britannique a affirmé sur sa monoplace...

Lewis Hamilton n'a pas la langue dans sa poche. Depuis an et demi que l'écurie Mercedes ne parvient plus à jouer les premiers rôles, le pilote britannique de 38 ans n'hésite pas à dire ce qu'il pense, même si ça déplaît à Mercedes. Et le retard pris par l'écurie risque de n'être comblé que fin 2023...

« L'une des pires sensations qu'on puisse ressentir au volant »

Lewis Hamilton, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, raconte les sensations qu'il ressent lorsqu'il conduit sa monoplace Mercedes : « Je ne sais pas si les gens le savent, mais nous sommes assis plus près des roues avant que tous les autres pilotes. Notre cockpit est trop proche de l’avant. Lorsque vous conduisez, vous avez l’impression d’être assis sur les roues avant, ce qui est l’une des pires sensations que l’on puisse ressentir au volant d’une voiture. Si vous conduisiez votre voiture et que les roues se trouvaient juste sous vos jambes, vous ne seriez pas heureux à l’approche d’un rond-point ! Cela modifie donc l’attitude de la voiture et la façon dont vous percevez ses mouvements. C’est plus difficile à prévoir que lorsque l’on est assis plus près, plus au centre, et que l’on est plus reculé. C’est quelque chose avec lequel je me suis vraiment battu. »

