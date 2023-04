F1 : Alonso bluffe tout le monde, Vettel passe aux aveux

Pierrick Levallet

Arrivé chez Aston Martin cette année, Fernando Alonso impressionne tout le monde en F1 cette saison. Avec l'écurie britannique, l'Espagnol se bat à l'avant du peloton à la surprise générale. Sebastian Vettel, tout juste retraité, a d'ailleurs avoué avoir été stupéfait par la progression de son ancienne équipe. Mais il se dit malgré tout heureux pour Fernando Alonso.

En fin de contrat à l’issue de la saison dernière, Fernando Alonso a fait le choix de quitter Alpine pour rejoindre Aston Martin. L’Espagnol est venu remplacer Sebastian Vettel, qui a pris sa retraite. Mais alors que personne ne voyait l’écurie britannique créer la surprise, le pilote de 41 ans est en train de bluffer tout le monde. Fernando Alonso a confirmé les excellents essais hivernaux de son équipe et s’est retrouvé propulsé à l’avant du peloton. L’ancien pilote d’Alpine a d’ailleurs signé deux podiums en autant de courses jusqu’à présent cette année. Sebastian Vettel a alors avoué avoir été impressionné par la progression d’Aston Martin en l’espace de si peu de temps.

«C’est beaucoup plus amusant pour Fernando que pour moi»

« C’est étrange de voir une telle progression en quelques mois. Mais c’est plus de la joie que j’ai pour l’équipe que de la jalousie, je suis heureux pour eux qu’ils aient une si meilleure F1. Bien sûr, c’est beaucoup plus amusant pour Fernando que pour moi. Si vous essayez très fort et que rien n’en ressort, c’est frustrant. Il est toujours difficile de prédire ce qui se passera l’année suivante. Mais je suis content que ça se passe si bien pour eux » a confié l’Allemand, tout juste retraité, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Des regrets pour Vettel après sa retraite ? Pas vraiment