F1 : Incroyable, Alonso glisse un énorme tacle à Hamilton

Ce n'est pas un secret, entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton, ce n'est pas l'amour fou, surtout depuis leur cohabitation chez McLaren en 2007. Et 16 ans plus tard, la rancœur est toujours présente comme en témoigne la sortie du pilote espagnol à l'égard de son ancien coéquipier.

Entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton, l'histoire aurait pu être parfaite. Mais en 2007, McLaren a la mauvaise idée de confier ses deux baquets à deux pilotes redoutables. Double champion du monde en titre, l'Espagnol débarque bien évidemment avec un statut à part, mais le Britannique, couvé par l'écurie de Woking depuis son plus jeune âge est en terrain conquis et ne se laissera pas faire. Une situation qui profitera à la Ferrari de Kimi Räikkönen qui remportera le titre avec un point d'avance sur Fernando Alonso et Lewis Hamilton dont la cohabitation aura été catastrophique. Et bien que les tensions soient moins présentes 17 ans plus tard, la rancœur est toujours présente chez le pilote Aston Martin qui n'hésite pas à glisser un tacle au septuple champion du monde.

F1 : Fernando Alonso va battre Max Verstappen, c’est prouvé ! https://t.co/okI1ekVI01 pic.twitter.com/tnQ6FOJmkB — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

«On peut voir qu'il a des faiblesses»

« Je me bats avec lui aujourd'hui. Et avec une voiture normale, on peut voir qu'il a des faiblesses. Avant, il roulait tout seul ou parfois avec son équipier. Mais regardez, il est le recordman de poles et George Russell vient de lui coller un 2-0 en qualifs cette saison. Il n'a pas soudainement oublié de piloter. Cela prouve juste combien la voiture reste un facteur essentiel dans la performance. Pour gagner des titres, il faut ce genre de voitures dominatrices comme Lewis les a eues. Moi aussi, avec Renault, j'avais une voiture qui était incassable », lâche Fernando Alonso dans une interview accordée à L'EQUIPE .

«Il a la mémoire courte, il vieillit»