F1 - GP d’Australie : Menace inattendue pour Verstappen

Arnaud De Kanel

Les qualifications pour le Grand Prix d'Australie ont rendu leur verdict ! Comme à Djeddah deux semaines plus tôt, Red Bull n'a pas placé ses deux pilotes dans le top 10. Max Verstappen s'élancera bien en pole tandis que Sergio Perez partira dernier. Le double champion du monde sera mis sous pression par les étonnantes Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Red Bull, encore dominatrice mais plombée en qualifications. Très nerveux et sans doute pris par la pression, Sergio Perez s'est manqué à la sortie d'un virage et devra s'élancer du fond de la grille. Max Verstappen a fait le job en signant la 22ème pole position de sa carrière et devenir par la même occasion l'égal de Fernando Alonso. Il se voit menacer par deux monoplaces que l'on attendait pas à ce niveau la à Melbourne : les Mercedes.

F1 : Hamilton vit «un rêve», Mercedes peut souffler https://t.co/0Ykl9bzW3y pic.twitter.com/TVYON79Sgo — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

Mercedes est de retour !

Et si le calvaire touchait enfin à sa fin pour Mercedes ? Après une saison 2022 délicate, les Flèches d'Argent étaient encore larguées à Bahreïn puis en Arabie saoudite. La mine était défaite dans l'écurie allemande, la tension à son comble et le désespoir immense. Les sorties de Lewis Hamilton et de Toto Wolff laissaient place au pessimisme pour le reste de la saison mais Mercedes est pourtant au niveau ce week-end en Australie. Le retard sur Red Bull commence à se réduire, celui sur Aston Martin est comblé. En effet, Lewis Hamilton et George Russell ont enfin pris le dessus sur Fernando Alonso. Derrière l'intouchable Max Verstappen, c'est donc Russell qui s'élancera deuxième, suivi par son coéquipier Hamilton et Alonso. La déception vient une nouvelle fois de Ferrari, encore à la traine. Enfin, Sergio Perez est condamné à une remontée fantastique s'il veut maintenir le cap en tête du championnat.

La grille à Melbourne

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - George Russel (Mercedes)

3 - Lewis Hamilton (Mercedes)

4 - Fernando Alonso (Aston Martin)

5 - Carlos Sainz Jr (Ferrari)

6 - Lance Stroll (Aston Martin)

7 - Charles Leclerc (Ferrari)

8 - Alex Albon (Williams)

9 - Pierre Gasly (Alpine)

10 - Nico Hülkenberg (Haas)

11 - Esteban Ocon (Alpine)

12 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13 - Lando Norris (McLaren)

14 - Kevin Magnussen (Haas)

15 - Nyck De Vries (AlphaTauri)

16 - Oscar Piastri (McLaren)

17 - Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

18 - Logan Sargeant (Williams)

19 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20 - Sergio Perez (Red Bull)