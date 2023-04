F1 : Hamilton «volé», son bourreau lui donne rendez-vous

Pierrick Levallet

En 2021, le dernier Grand Prix de la saison a connu un dénouement très controversé qui a permis à Max Verstappen de s'imposer face à Lewis Hamilton et rafler son premier titre de champion du monde. Plus d'un an plus tard, le Britannique n'a visiblement pas digéré cette désillusion. Mais Michael Masi, directeur de course en 2021, s'estime prêt à renouer le dialogue si nécessaire.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton aurait pu compter un huitième sacre mondial en 2021. À égalité parfaite avec Max Verstappen lors de la dernière course de la saison, qui se déroulait à Abu Dhabi, le Britannique avait pris l’ascendant sur son rival pendant la course. Mais à quelques tours de la fin, Nicholas Latifi fracasse sa monoplace dans le mur. La voiture de sécurité intervient donc, et provoque une fin de Grand Prix totalement folle. Deuxième, Max Verstappen en profite pour rentrer aux stands afin de changer de pneus et chausser des gommes tendres. Alors que la course aurait pu se terminer sous régime de la voiture de sécurité, Michael Masi (le directeur de course de l’époque) prend une décision inédite et controversée qui permet à Max Verstappen d’avoir un avantage significatif sur Lewis Hamilton. Le pilote de Red Bull finira par dépasser son rival dans un ultime tour épique et obtenir son premier titre mondial.

F1 : Hamilton «volé», il retrouve son ennemi https://t.co/dPI7oZSiqC pic.twitter.com/SRIUPpxUpa — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

«Je n’ai rien à lui dire»

Cette défaite amère, que Toto Wolff ne l’a toujours pas digéré. Le patron de Mercedes estimait encore récemment qu’en « 2021 où tout était fait pour le divertissement avec une décision rapide et cela nous a volé, cela a volé Lewis, d’un titre. » Lewis Hamilton, lui non plus, n’a visiblement pas encore pardonné à Michael Masi. « Je n’ai pas l’intention de le voir ou de m’entretenir avec lui parce que je n’ai rien à lui dire. Je préfère me préoccuper du futur que me tourner vers le passé, car on ne pourrait plus le changer » a lâché le Britannique, alors que Michael Masi - écarté de la direction de course par la FIA - est de retour ce week-end à l’occasion du GP d’Australie. Ce dernier affirme néanmoins qu’il est prêt à ouvrir le dialogue si nécessaire.

Michael Masi est «ouvert» au dialogue