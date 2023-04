F1 : Hamilton vit « un rêve », Mercedes peut souffler

La rédaction

Incroyable Mercedes ! Alors que leur monoplace ne semblait pas être en mesure de rivaliser cette saison, l'écurie allemande a placé ses deux pilotes dans les trois premières places sur la grille à Melbourne. George Russell partira à la deuxième place et Lewis Hamilton de la troisième place. Sans surprise, Max Verstappen a remporté la pole position. Une situation qui ravit les deux pilotes de Mercedes, Hamilton avouant même être en plein rêve.

On peut avoir 38 ans, avoir remporté sept titres de champion du monde de Formule 1, avoir battu quasiment tous les records de son sport et encore sauter de joie en sachant qu'on partira troisième d'un Grand Prix ! Lewis Hamilton était heureux comme jamais à l'arrivée des qualifications ou enfin Mercedes a pu montrer des progrès. L'optimisme est de mise.

« On ne s'y attendait pas »

A la sortie des qualifications, George Russell était très satisfait de sa prestation, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « On ne s’y attendait pas, c’est sûr. On a énormément travaillé à l’usine et ici à Melbourne. Une super séance qualif pour nous, la voiture est devenue vivante. Je suis presque déçu de ne pas avoir eu la pole. Les choses changent vite car hier, on se serait satisfait d’être quatrième ou cinquième ! Mais la voiture était géniale et on voit désormais qu’on a un bon potentiel. Ce sera dur contre Max demain mais je suis heureux. »

« C'est un rêve pour nous »