F1 : Hamilton veut plaquer Mercedes, Red Bull lâche une réponse

Arnaud De Kanel

Encore loin des attentes en ce début de saison, Mercedes commence à s'inquiéter pour l'avenir de Lewis Hamilton. En fin de contrat à l'issue de l'année, le pilote britannique pourrait rebrousser chemin en rejoignant une autre équipe qui lui permettrait de remporter le titre comme Red Bull. L'écurie autrichienne a donné sa réponse.

Que compte bien faire Lewis Hamilton l'année prochaine ? Pour l'heure, le septuple champion du monde n'a toujours pas pris sa décision même s'il affirme vouloir continuer en Formule 1. Continuer oui, mais avec quelle écurie ? Son contrat avec Mercedes expirera à l'issue de la saison et l'inquiétude commence à agrandir au sein des Flèches d'Argent . Toto Wolff estime même qu'il n'y aurait « pas de problème » si le Britannique venait à quitter son écurie suite à deux saisons compliquées. Hamilton veut remporter un huitième titre et à 38 ans, le temps est compté. S'il venait à quitter Mercedes, ce serait logiquement pour une écurie supérieure. Immédiatement, Red Bull apparait comme la terre d'accueil rêvée du septuple champion du monde. Christian Horner a tenu à répondre à cette rumeur.

«Je ne vois pas comment nous pourrions accueillir Lewis»

Le patron de l'écurie Red Bull aurait sans doute bien aimé compter Lewis Hamilton dans ses rangs. Mais avec Sergio Perez et Max Verstappen, il est amplement satisfait. « Ce que Lewis a réalisé en F1 est sans égal mais nous sommes très satisfaits des pilotes que nous avons. Max (Verstappen) et Sergio (Perez) sont engagés en duo non seulement pour cette saison mais aussi la saison prochaine. Donc, je ne vois pas comment nous pourrions accueillir Lewis », confiait-il la semaine passée. Pas question d'une arrivée d'Hamilton chez Red Bull donc, mais le Britannique pourrait se consoler avec des améliorations à venir sur sa W14.

«Nous entendons parler de grosses améliorations chez Mercedes»