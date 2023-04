F1 : Il peut imiter Michael Schumacher, l’annonce troublante

Pierrick Levallet

À l'issue de la saison 2022, Sebastian Vettel a annoncé sa retraite après une carrière longue de 15 ans. L'Allemand a été remplacé par Fernando Alonso chez Aston Martin, et l'Espagnol fait forte impression depuis son arrivée. Mais le quadruple champion du monde ne regrette pas sa décision, même s'il a semé le doute quant à son avenir et un éventuel retour en F1.

Âgé de 35 ans, Sebastian Vettel a décidé de mettre fin à sa carrière en F1 à l’issue de la saison dernière. Le pilote passé par Red Bull, Ferrari et Aston Martin a choisi de se retirer des circuits après 15 ans passés dans le paddock. L’écurie britannique l’a alors remplacé par Fernando Alonso cette année, et l’Espagnol brille. Le pilote de 41 ans a signé deux podiums en autant de Grand Prix et a confirmé les excellents essais hivernaux de son équipe. Mais de quoi faire regretter Sebastian Vettel pour autant.

Tout juste retraité, Vettel n’a aucun regret

« Ma retraite ? Si je le regrettais déjà, la décision n’aurait pas été aussi bonne. Pour le moment, je vais bien, même si je ne sais pas à quoi cela ressemblera dans six mois. Cela fait partie du voyage de découverte qui m’attend » a-t-il confié dans des propos rapportés par NextGen-Auto , avant de semer le doute quant à son avenir.

«Il est possible que dans six mois je devienne fou»