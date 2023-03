«C’est ridicule» : Révolution en F1, Red Bull pète les plombs

Pierrick Levallet

Pour la première fois depuis son apparition dans le calendrier en 2016, le GP d'Azerbaïdjan adoptera le format de la course sprint cette saison. Mais cette décision ne plaît pas du tout à Red Bull. Christian Horner juge d'ailleurs cela «ridicule» au vu des potentiels risques d'accidents sur le circuit de Bakou.

Arrivé en 2016 dans le calendrier de la F1, le GP d’Azerbaïdjan va connaître un grand changement cette saison. En effet, le circuit de Bakou sera la scène de la première course sprint de l’année. Elle se tiendra le 30 avril prochain, après le GP d’Australie (ce dimanche). Et cette révolution concernant le GP d’Azerbaïdjan n’est pas spécialement bien reçu chez Red Bull.

«Tout ce que l’on risque, c’est de mettre notre voiture à la casse !»

« La réalité est qu’il est absolument ridicule de faire le premier sprint de l’année sur un circuit urbain comme celui de l’Azerbaïdjan. Je pense que du point de vue du spectacle, du point de vue des fans, ce sera probablement l’une des courses ’sprint’ les plus excitantes de l’année. Du point de vue du plafonnement des coûts, tout ce que l’on peut faire, c’est risquer de mettre notre voiture à la casse ! Et cela coûte beaucoup d’argent en cas de crash là-bas. Avoir une course serait donc suffisant à Bakou, et le fait que nous en ayons deux avec la course sprint... ça pourrait bien créer un peu d’action... » a ainsi lancé Christian Horner dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Même son de cloche chez McLaren