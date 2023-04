F1 - GP d’Australie : L’énorme frayeur de Fernando Alonso

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Australie de Formule 1 en 2016 a été marqué par un accident spectaculaire impliquant Fernando Alonso. L'incident s'est produit lors du 17ème tour de la course, lorsque Alonso a tenté de dépasser Esteban Gutierrez dans la ligne droite principale du circuit de Melbourne. Après une belle frayeur, le double champion du monde s'en était finalement sorti miraculeusement indemne.

La Formule 1 retourne en Australie ce week-end. Surprenant troisième du championnat du monde cette saison, Fernando Alonso espère y décrocher la victoire, sur un circuit qui aurait pu lui coûter la vie il y a 7 ans. Retour sur cet accident impressionnant où un drame a été évité.

Los segundos más largos de aquel Gran Premio de Australia 2016. El McLaren de Fernando Alonso volando por los aires y dando vueltas de campana.Un accidente que estremeció al mundo del motorsport... y del que salió caminando 😯#AustraliaDAZNF1 🇦🇺 pic.twitter.com/wA0YisnXFv — DAZN España (@DAZN_ES) March 30, 2023

La grave accident d'Alonso à Melbourne

Au 17ème tour, Fernando Alonso a commencé à sortir de la trajectoire d'Esteban Gutierrez pour effectuer le dépassement, mais sa McLaren-Honda a heurté le côté droit de la Haas de Gutierrez à une vitesse de plus de 300 km/h. L'impact a envoyé l'Espagnol dans les airs, tournoyant plusieurs fois avant de s'écraser violemment contre le mur de protection en bordure de piste. Le choc a été si violent que la voiture d'Alonso a été complètement détruite, laissant le pilote espagnol incarcéré dans les débris de la carcasse. Heureusement, le double champion du monde a réussi à s'extraire de la voiture par ses propres moyens avant l'arrivée des secours. Il a été transporté immédiatement à l'hôpital pour subir des examens approfondis, mais il a été confirmé plus tard qu'il n'avait subi aucune blessure grave. Alonso a été maintenu à l'hôpital pour observation pendant quelques jours, mais il a été autorisé à partir rapidement après que les médecins aient écarté toute possibilité de blessure interne.

Alonso avait poursuivi la saison

L'incident a été un rappel brutal de la dangerosité de la Formule 1, mais également de l'importance des mesures de sécurité prises pour protéger les pilotes en cas d'accident. Les monoplaces sont conçues pour résister aux impacts à grande vitesse, et la cellule de sécurité autour du cockpit a clairement joué un rôle crucial dans la survie d'Alonso. Malgré l'incident, l'Espagnol a rapidement repris sa place dans l'équipe McLaren-Honda et a continué à courir tout au long de la saison 2016. Bien que l'accident ait été un moment difficile pour Alonso et son écurie, il a démontré la résilience et le courage dont font preuve les pilotes face aux défis et aux dangers de leur sport. En espérant que ça se déroule sans accroc ce week-end.