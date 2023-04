F1 : Alonso lâche un terrible aveu, Hamilton se frotte les mains

Pierrick Levallet

Impressionnant avec Aston Martin, Fernando Alonso a néanmoins été devancé par Lewis Hamilton et George Russell lors des qualifications pour le Grand Prix d'Australie ce samedi. L'Espagnol estime d'ailleurs que les deux pilotes de l'écurie allemande auront certainement un avantage sur lui ce dimanche à Melbourne au vu de leur rythme sur la piste.

Bluffant depuis le début de saison, Fernando Alonso a néanmoins été surclassé par les Mercedes lors des qualifications pour le Grand Prix d’Australie ce samedi. L’Espagnol débutera la course de la quatrième position, derrière Max Verstappen, George Russell et Lewis Hamilton. D’ailleurs, le pilote de 41 ans estime que la lutte sera très serrée ce dimanche. Et il avoue que les Mercedes lui donneront très certainement du fil à retordre.

«Les Mercedes ? Je pense qu'il sera très difficile de les dépasser»

« Les Mercedes étaient très rapides en Q3 et elles ont fait un meilleur travail, mais nous verrons demain si nous pouvons lutter. Ils avaient un rythme très similaire au mien à Djeddah, donc s'ils partent devant, je pense qu'il sera très difficile de les dépasser. Demain, je pense que la course se jouera entre Red Bull, les deux Mercedes et probablement les Ferrari aussi ; elles sont meilleures ici avec ces conditions plus fraîches, donc ce sera une course intéressante » a confié Fernando Alonso dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Vers une bataille entre Mercedes et Alonso cette saison ?

Avec deux podiums en autant de course jusqu’à présent, Fernando Alonso crée la surprise en ce début de saison. Personne ne le voyait être aussi haut au classement, surtout avec Aston Martin. Déjà à la lutte avec Max Verstappen et Sergio Pérez, l’Espagnol pourrait également être amené à se battre avec Lewis Hamilton, George Russell et Charles Leclerc. Pour le Grand Prix d’Australie, le pilote de 41 ans estime que les Mercedes auront un avantage sur lui. À voir maintenant s’il se fera mentir ce dimanche.