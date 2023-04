F1 : Il réclame une guerre légendaire chez Red Bull, Verstappen va enrager

Pierrick Levallet

Ayant battu Lewis Hamilton en 2021 et Charles Leclerc en 2022, Max Verstappen devrait faire face à un nouvel adversaire en 2023. En effet, le pilote de Red Bull pourrait être confronté à Sergio Pérez, son coéquipier au sein de l'écurie autrichienne. D'ailleurs, certains estiment que le Mexicain a de sérieuses chances de se battre pour le titre.

Après Lewis Hamilton et Charles Leclerc, Max Verstappen pourrait bien avoir un autre rival en F1. Le Néerlandais pourrait être confronté à Sergio Pérez, qui est pourtant son coéquipier chez Red Bull. Le Mexicain fait preuve de ténacité et a remporté le Grand Prix d’Arabie Saoudite le 19 mars dernier. Une guerre pourrait avoir lieu entre les deux pilotes de l’écurie autrichienne. Damon Hill estime d’ailleurs que Sergio Pérez a de sérieuses chances de détrôner Max Verstappen.

F1 - GP d’Australie : Menace inattendue pour Verstappen https://t.co/iJoD26hBU5 pic.twitter.com/ltieXwQSGB — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

«Max a détruit tous ceux qui l’ont accompagné»

« Je pense qu’il a de meilleures chances que quiconque que nous ayons vu chez Red Bull face à Max. Max a détruit tous ceux qui l’ont accompagné, mais Checo s’est montré un peu plus fougueux, un peu plus résistant à l’environnement difficile de Red Bull et prêt à garder le sourire tout en se battant pour ce qu’il veut réaliser » a d’abord expliqué l’ancien pilote de F1, passé par Brabham et Williams, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il a un devoir envers lui-même»