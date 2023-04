F1 : Leclerc frustré, il enrage contre Ferrari

La rédaction

Les qualifications pour le troisième Grand Prix de la saison, en Australie ce samedi ne se sont pas déroulées comme prévu pour Charles Leclerc et Ferrari. Le pilote monégasque a terminé 7ème et s'élancera donc de cette place demain, dimanche 2 avril. Au sortir de ces qualifications, le numéro 16 s'est montré frustré tout en pointant du doigt la stratégie de Ferrari.

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour Charles Leclerc. L'an passé, il avait débuté la saison avec fracas au point de penser qu'il pourrait rivaliser toute la saison avec Max Verstappen. Malheureusement pour lui, ce début de saison va de déception en déception, lui qui n'a pas encore réussi à finir sur un podium. Dimanche, il débutera la course à la septième place et devra espérer avoir une voiture fiable et une conduite irréprochable pour tenter de décrocher son premier podium cette saison.

« Ça a été une qualif difficile »

Au micro de Canal + , Charles Leclerc évoquait son ressenti après ces séances de qualifications : « Ça a été une qualif difficile. Je savais qu’il fallait que je mette tout dans l’ordre dans le dernier run en Q3. Malheureusement, on attendait de la pluie, donc on n’a pas fait de tour de préparation, donc c’était un peu plus compliqué. »

« On n'a pas très bien géré »