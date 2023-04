F1 - GP d'Australie : «Tout peut arriver», c'est tendu chez Red Bull

La rédaction

Le 3ème Grand Prix de la saison se déroule ce dimanche à Melbourne en Australie. Ce samedi matin, les qualifications ont eu lieu, et sans surprise, Max Verstappen partira en pôle position sur la grille de départ dimanche. Mais la journée des Red Bull n’est pas totalement réussie, puisque Sergio Perez, deuxième au classement général derrière son coéquipier néerlandais, est parti à la faute, et s’élancera en dernière position à Melbourne.

Alors qu’il partira pour la première fois de sa carrière en Australie en pôle position, Max Verstappen semble avoir fait le plus dur pour aller chercher la victoire ce dimanche. Mais la stratégie de l’écurie autrichienne sera forcément à revoir, puisque Sergio Perez, qui s’annonçait lui-même comme un concurrent au champion néerlandais, a complétement manqué ses qualifications. Lors du premier tour, le Mexicain de chez RedBull a manqué le 3ème virage, et a effectué une sortie de piste. Contraint de poser pied à terre et d’abandonner, Checo compte limiter les dégâts en Australie.

«La course s’annonce excitante» se réjouit Max Verstappen

« Mon dernier tour était très bon. C’est toujours difficile de mettre les pneus dans la bonne fenêtre d’exploitation ici, mais nous y sommes finalement parvenus » , déclare quant à lui le champion néerlandais au micro de Naomi Schiff. « Je suis très heureux de la façon dont la Q3 s’est déroulée. J’ai été un peu inquiet avec la manière de descendre les rapports ou de recharger la batterie, mais ce sont juste des détails que nous voulons peaufiner » . Le double champion du monde en titre poursuit : « Demain, la course s’annonce excitante. Sur un circuit en ville, c’est toujours délicat car tout peut arriver. Nous avons une bonne voiture de course, donc je suis confiant en visant la première marche du podium cette fois » .

Journée cauchemardesque pour Sergio Perez