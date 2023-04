F1 : « Incroyable », Alonso s'incline devant Hamilton

La rédaction

Le troisième Grand Prix de la saison nous a offert un spectacle rare. Première course de l'histoire de la Formule 1 à connaître 3 drapeaux rouges, ce Grand Prix australien se sera terminé avec 12 pilotes sur 20. Et enfin, Lewis Hamilton a pu terminer une course sur le podium, chose qu'il n'avait pas réussi à faire depuis le début de la saison. Ce qui a conduit Fernando Alonso à applaudir le pilote Mercedes.

Les vieux briscards de la Formule 1 ne comptent pas laisser leur place. Lewis Hamilton, 38 ans, et Fernando Alonso, 41 ans, ont terminé respectivement 2ème et 3ème derrière l'inusable Max Verstappen. Cette course chaotique a au moins eu le mérite d'offrir pour la première fois de la saison un podium à Lewis Hamilton, qui risque de lui faire du bien au niveau de la confiance. Quant à Fernando Alonso, il termine pour la troisième fois d'affilée à la troisième place. Il sait qu'il lui faudra briser ce plafond de verre.

« On veut terminer plus haut sur le podium »

Lors de cette incroyable course conclue par huit abandons, Fernando Alonso a raconté ce Grand Prix de son point de vue, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Le premier drapeau rouge nous a aidés car George et Carlos sont rentrés et on a eu un arrêt gratuit. Le dernier drapeau rouge n’a pas aidé avec cet incident, mais on a été chanceux encore et on a une nouvelle opportunité de voir le drapeau à damier en troisième place. Terminer troisième et quatrième est incroyable pour l’équipe. On veut terminer plus haut sur le podium, avec trois troisièmes places, on va viser au moins une deuxième position. »

« Lewis a fait un travail incroyable »