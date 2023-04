F1 : Lewis Hamilton accusé de mensonge par Alonso et Ferrari

La rédaction

Ce dimanche aura lieu le 3ème Grand Prix de la saison à Melbourne en Australie. Sans surprise, le Néerlandais Max Verstappen a réalisé le meilleur temps lors des qualifications, et partira en pôle position. Mais derrière, la surprise a eu lieu, puisque ce sont à la fois George Russell (2ème), et Lewis Hamilton (3ème) qui complètent le trio de tête. Ce dernier s’est montré très critique depuis le début de saison envers sa monoplace, ce qui a agacé Fernando Alonso et Carlos Sainz.

Après un début de saison extrêmement compliqué, Mercedes s’est grandement rassuré ce samedi lors des qualifications du GP d’Australie. L’écurie dirigée par Toto Wolff tentera de se battre à l’avant, même si la victoire semble promise à Max Verstappen. Avec son duo britannique, l’écurie complète le podium derrière le Néerlandais sur la grille de départ, avec George Russell et Lewis Hamilton. Pourtant, ce dernier ne semblait pas à son aise avec la W14 (la monoplace de Mercedes), ce vendredi lors des essais libres. Le septuple champion du monde aurait-il bluffé tout le monde ? C’est en tout cas ce qu’estiment certains pilotes.

F1 - GP d'Australie : «Tout peut arriver», c'est tendu chez Red Bull https://t.co/THhSfC6f3N pic.twitter.com/eJzOvFfVnM — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

Hamilton n’était pas convaincu avant les qualifications en Australie

Ce vendredi, Lewis Hamilton n’avait pas été rassuré lors de la deuxième session d’essais libres sous la pluie de Melbourne. Le Britannique s’était dit « gêné » par la route, alors qu’on sait ce dernier furieux envers sa W14 depuis le début de la saison. Après le GP d’Arabie Saoudite à Djeddah, dans lequel il avait terminé 5ème, Lewis Hamilton déclarait ceci à propos de son véhicule : « Il y a quelque chose de spécifique sur la W14 que je n’ai jamais eu auparavant. C’est une caractéristique que je n’avais pas avec les voitures des années précédentes. Pour moi, c’est ce qui me met mal à l’aise. Je dois juste travailler dur pour m’assurer que c’est changé » .

Carlos Sainz et Fernando Alonso pestent contre Hamilton