F1 : Panique en Australie, il a eu la peur de sa vie

La rédaction

Le troisième Grand Prix de la saison disputé en Australie a tenu toutes ses promesses et a eu son lot de rebondissements. Huit voitures ont dû abandonner et trois drapeaux rouges ont été dressés, un record dans l'histoire. Si les accidents n'ont pas été grave physiquement, l'un d'entre eux aurait pu virer au drame, si Nico Hülkenberg n'avait pas réussi à éviter la monoplace d'Alexander Albon, alors qu'il était lancé à toute vitesse.

Lors du septième tour, un drame a été évité de justesse. Alexander Albon perd le contrôle de sa monoplace, vient percuter les barrières du virage 7 avant de voir son train arrière revenir sur la piste. Gêné par la poussière occasionnée par ce crash, Nico Hülkenberg manque de justesse d'heurter de plein fouet l'arrière de la monoplace du pilote Williams. De quoi lui faire dire trivialement qu'il a failli « se faire dessus. »

« Je ne l'ai pas raté de beaucoup »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Nico Hülkenberg, pilote chez Haas raconte le moment de l'accident d'Albon : « Nous n’avions pas de drapeaux jaunes, j’ai juste vu le nuage de poussière et j’ai vu des graviers voler autour de moi, alors je n’ai pas pris la trajectoire de course idéale ou normale, j’ai été un peu au large. Je pense que je ne l’ai pas raté de beaucoup, mais j’ai immédiatement crié à la radio que nous avions besoin d’une voiture de sécurité et que la situation était dangereuse. »

F1 : La lourde accusation de Mercedes contre Verstappen https://t.co/0j49O5Wz6b pic.twitter.com/FCX172eHwO — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

« C'était vraiment effrayant »