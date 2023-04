F1 : Un titre en moins ? Catastrophe à prévoir pour Hamilton

Thibault Morlain

Champion du monde de Formule 1 en 2008, Lewis Hamilton avait été sacré d'un petit point devant le Brésilien, Felipe Massa. Oui mais voilà, des révélations ont été faites par rapport à un crash au Grand Prix de Singapour. De quoi faire sérieusement réfléchir Massa concernant un possible recours. De quoi faire par la suite annuel le titre de l'actuel septuple champion du monde ?

Ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone a dernièrement fait de grosses confidences. En effet, il a révélé qu'il était au courant, de même que la FIA, concernant l'accident volontaire de Nelson Piquet au Grand Prix de Singapour en 2008 qui avait permis à son coéquipier Fernando Alonso de s'imposer. Mais quel rapport avec le titre de Lewis Hamilton cette même année ? Lors de cette course, le Britannique avait terminé 3ème quand Felipe Massa, son dauphin au championnat, avait abandonné. Ainsi, le Brésilien réfléchirait à faire annuel ce GP et cela pourrait donc avoir certaines répercussions...

« Le résultat de cette course était censé être annulé, et j'aurais eu un titre »

« Tout d'abord, c'est très triste d'apprendre qu'une course a été volée… ce qui est devenu évident l'année suivante. Briatore et Pat Symonds ont été punis, mais pour le résultat qui a été volé, il n'y a rien eu. Il y a une règle qui dit que, lorsqu'un championnat est joué, à partir du moment où le pilote reçoit le trophée de champion, on ne peut plus rien changer. Mais il a été prouvé qu'il s'agissait d'un vol. À l'époque, les avocats de Ferrari m'ont parlé de cette règle, nous sommes allés voir d'autres avocats, et la réponse a été que l'on ne pouvait rien faire. Logiquement, je les ai crus. Et 15 ans plus tard, on entend [l'ancien] propriétaire du championnat dire qu'il l'a découvert en 2008, avec le président de la FIA, et qu'ils n'ont rien fait pour ne pas ternir le nom de la Formule 1. C'est très triste. On sait qu'il y a eu un vol, le résultat de cette course était censé être annulé, et j'aurais eu un titre. Au bout du compte, je suis celui qui a le plus perdu avec ce résultat. On cherche à comprendre tout ça », a lâché Felipe Massa pour Motorsport .

« Je chercherais à ce que justice soit faite »