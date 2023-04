F1 : Verstappen a brisé la malédiction

Arnaud De Kanel

Parti en pole sur la grille pour sa sixième participation Melbourne, Max Verstappen a réparé une anomalie. Lui qui a gagné presque partout où il est passé, n'était jamais monté sur la première marche du podium en Australie. C'est désormais chose faite.

La malédiction est rompue pour Max Verstappen. Malgré un mauvais départ, le double champion du monde en titre a remporté le Grand Prix d'Australie et ce, pour la première fois de sa carrière. Le pilote Red Bull s'est offert une victoire de prestige, un podium qui l'est tout autant, et a rejoint les plus gros noms de la discipline au palmarès de la course australienne, présente sur le calendrier depuis 1985.

Week-end historique pour Verstappen en Australie

Max Verstappen ne pouvait pas rêver d'un meilleur week-end à Melbourne. Tout avait parfaitement commencé pour le Néerlandais qui avait signé la pole position samedi, la 22ème de sa carrière, devenant ainsi l'égal d'un certain Fernando Alonso. Inquiété dès le départ par les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell, il ne s'est pas affolé pour signer la 37ème victoire de sa carrière en Formule 1, la première en Australie. Par la même occasion, il s'est offert un podium de rêve puisque Lewis Hamilton et Fernando Alonso l'ont rejoint sur la boite. Max Verstappen a échappé au carnage et s'est évité une nouvelle déception à l'Albert Park. Pour la première fois dans l'histoire, un Grand Prix a été marqué par trois drapeaux rouges. Auparavant, il n'avait pas été épargné par la malchance en Australie. Pour sa première participation en 2016, il avait terminé dixième avant d'abandonner un an plus tard suite à un problème de freins. En 2018, Verstappen s'était retrouvé impliqué dans un accident au premier tour et il avait de nouveau été contraint de jeter l'éponge. Il s'était rapproché du but en 2019 en montant sur la troisième marche du podium. Mais les deux années qui ont suivi, à savoir 2020 et 2021, le Grand Prix d'Australie avait tout simplement été annulé en raison de la pandémie de Covid. Sa mission a donc été retardée, lui qui avait fini deuxième derrière Charles Leclerc en 2022, mais elle est enfin accomplie.

Verstappen rejoint les plus grands

En remportant le Grand Prix d'Australie, Max Verstappen est venu ajouter son nom au palmarès d'une course remportée par les plus grands. Il compte autant de victoire à Melbourne que Keke Rosberg, Thierry Boutsen, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Mika Häkkinen, Eddie Irvine, Giancarlo Fisichella, Fernando Alonso, Valtteri Bottas et Charles Leclerc. Le roi incontesté de l'Albert Park reste Michael Schumacher avec ses 4 victoires, suivi de près par Sebastian Vettel et Jenson Button avec leur 3 succès. Alain Prost, Gerhard Berger, Ayrton Senna, Damon Hill, David Coulthard, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton et Nico Rosberg complètent le palmarès avec deux victoires. La passe de deux l'année prochaine ?