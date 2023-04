F1 : Hamilton de retour, Alonso peut trembler

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Australie a été marqué par l'accident spectaculaire entre les Alpine d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly certes, mais également par la seconde place de Lewis Hamilton. Le pilote britannique a signé un retour remarqué sur le podium, lui qui était en délicatesse depuis le début de la saison. L'espoir renait chez Mercedes qui menace désormais Aston Martin et Fernando Alonso.

Lewis Hamilton a enfin lancé sa saison. En grande forme tout le week-end à Melbourne, le septuple champion du monde a signé une très belle deuxième place, battu par Max Verstappen mais devant Fernando Alonso. La monoplace Mercedes a affiché un rythme très intéressant qui la rapproche de plus en plus des Aston Martin. Fernando Alonso a de quoi trembler pour le reste de la saison.

«C’est génial de voir Lewis aussi haut»

L'abandon de George Russell est venu gâcher la fête chez Mercedes. Malgré cela, Toto Wolff préfère retenir le positif et la deuxième place de Lewis Hamilton. La monoplace du Britannique avait du rythme et lui a permis de devancer Fernando Alonso. « Nous avions un bon rythme aujourd’hui et c’était très serré avec les Aston Martin et les Ferrari. C’est une bonne nouvelle pour nous, et je pense que nous avons fait un pas en avant ce week-end, à la fois sur un tour et sur le rythme de course. Nous avons maximisé ce que nous avons, et nous devons maintenant parcourir les données et continuer à en apprendre davantage sur la voiture. Cela aidera à apporter les packages d’évolutions nécessaires et ce sera la clé pour aller défier les leaders plus souvent. C’est génial car on a eu ce podium au mérite. On a fait un bon pas en avant sur la performance de la voiture et c’est génial de voir Lewis aussi haut. On voit que dès qu’il a une voiture compétitive, il est de retour », a lancé le directeur de l'écurie allemande dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«C’est formidable d’obtenir le premier podium de l’année avec Lewis»