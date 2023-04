F1 : «C’était vraiment inattendu», Hamilton hallucine totalement

Hugo Chirossel

Mercedes s’est donnée un peu d’air ce dimanche, lors du Grand Prix d’Australie. Si George Russell n’a pas pu terminer la course et a été contraint d’abandonner, Lewis Hamilton quant à lui a fini deuxième, décrochant ainsi son premier podium de la saison. Un résultat auquel ne s’attendait pas du tout le septuple champion du monde avant ce week-end.

Mercedes a retrouvé le sourire ce week-end à Melbourne. Respectivement deuxième et troisième après les qualifications de samedi, George Russell et Lewis Hamilton avaient l’opportunité de décrocher de gros points lors du Grand Prix d’Australie. Tout a d’ailleurs parfaitement commencé, puisque les deux pilotes ont réussi à dépasser Max Verstappen dès le premier tour.

« Nous avons tous été époustouflés »

Si George Russell n’a pas pu terminer la course et a été contraint d’abandonner, Lewis Hamilton quant à lui est allé au bout, pour terminer sur la deuxième marche du podium. Un résultat auquel il ne s’attendait pas, mais qui fait énormément beaucoup de bien à Mercedes. « C’était vraiment inattendu. Évidemment, inattendu avant le début du week-end, mais aussi s’agissant des qualifications, avec une deuxième et une troisième place... nous avons tous été époustouflés et cela a donné un énorme regain d’énergie à toute l’équipe », a déclaré Lewis Hamilton, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« J’ai toujours essayé d’atteindre la première place »