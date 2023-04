F1 : Les bonnes surprise du début de saison

Arnaud De Kanel

La Formule 1 se met en pause le temps de trois semaines après trois premiers Grand Prix qui nous ont réservé de belles surprises. Seule écurie à se rapprocher de l'intouchable Red Bull, Aston Martin étonne, surtout avec Fernando Alonso, troisième au championnat du monde.

Après avoir fait escale à Bahreïn, en Arabie saoudite et enfin en Australie, la Formule 1 s'arrête pour trois semaines. Devant, rien n'a changé. Red Bull, Max Verstappen et Sergio Perez dominent toujours autant. Derrière, Williams et AlphaTauri repartent sur les mêmes bases que la saison passée et pointent aux dernières postions du championnat constructeurs. La hiérarchie n'a pas vraiment été perturbée à part entre les outsiders à la victoire finale qui ont vu Aston Martin venir se placer dans la bagarre.

Alonso surprend son monde

Lorsqu'il a quitté Alpine pour rejoindre Aston Martin, Fernando Alonso ne s'attendait certainement pas à vivre un début de saison aussi riche. Le vétéran du paddock avait reçu des garanties de Lawrence Stroll qui lui avait promis un très gros projet. En trois Grand Prix, Alonso est à chaque fois monté sur le podium. Il avait impressionné lors des essais hivernaux et n'a finalement pas tardé à confirmer les bonnes choses qu'il avait montré. Logiquement, il pointe à la troisième place du championnat du monde derrière les deux pilotes Red Bull et a profité du Grand Prix d'Australie pour revenir à 9 points de la deuxième place. Rempli de confiance, il croit en ses chances de titres. Son coéquipier Lance Stroll profite aussi de l'excellent rythme de sa monoplace et se classe sixième au championnat.

Gasly déjà acclimaté, Hulkenberg aussi

Au rang des bonnes surprises, on retrouve également Pierre Gasly. Si si débuts avaient été délicats à Bahreïn où il était parti en fond de grille, le Rouennais n'a pas tardé à s'acclimater à sa nouvelle voiture. Il fait jeu égal avec Esteban Ocon avec 4 points. A Melbourne, il aurait pu réaliser un énorme coup mais il a été pris dans un accrochage avec son coéquipier alors qu'il était 5ème et qu'il pouvait croire au podium à la faveur d'un bon départ lors du restart. C'est raté mais encourageant pour la suite.



Enfin, Nico Hulkenberg a réalisé un coup en or dimanche. Arrivé en remplacent de Mick Schumacher, l'Allemand est 9ème du classement pilotes avec sa Haas. Septième à Melbourne, il avait réalisé de belles qualifications à Bahreïn et a parfaitement profité du carambolage en Australie pour entrer dans les points. Il ne pourra pas espérer grand chose de plus, mais c'est déjà ça de pris.