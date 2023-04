F1 : Nouveau coup dur pour Leclerc, «un désastre»

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Australie aura rapidement tourné au vinaigre pour Charles Leclerc. Le Monégasque a été contraint de jeter l'éponge au 3ème virage en course, laissant le peloton se disputer une bataille sanglante. Forcément, le moral est dans les chaussettes pour le pilote Ferrari qui est déjà largué au classement.

Le calvaire continue pour Charles Leclerc. Le pilote monégasque vit un début de saison cauchemardesque avec Ferrari et ça ne s'est pas arrangé en Australie. Il a subi un accrochage avec Lance Stroll lors du premier tour de course et a fini dans les graviers. Leclerc n'a pas pu repartir et a dû abandonner pour la deuxième fois en trois Grands Prix cette saison. Celui-ci fait mal car il vient littéralement assommer un pilote en perte totale de confiance et qui faisait office de challenger numéro un à Max Verstappen avant le début de saison. Sa frustration est immense.

C'est terminé pour Charles Leclerc ❌Le pilote Ferrari déjà hors course dès le premier tour 😣#AusGP #F1 pic.twitter.com/upSd7numwJ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 2, 2023

Leclerc plaide coupable dans l'accrochage

« Au premier virage j'ai essayé de faire attention avec Lance Stroll car je savais qu'il allait sans doute essayer d'ouvrir en sortie, ce que j'aurais aussi fait à sa place. Je suis resté là où j'étais. Au virage 3, j'ai vu que Lance était bloqué par Fernando Alonso, du coup il a freiné un peu tôt. J'ai vu de l'espace sur la gauche, j'y suis allé. Mais malheureusement, sur la fin de freinage, Lance s'est retrouvé entre Fernando, qui a dû ralentir à cause des voitures devant lui, et moi, et il n'a pas pu tourner comme je l'imaginais. Et malheureusement on a eu un contact », a déploré Charles Leclerc au micro de Canal+. L'occasion pour lui de dresser un premier bilan de ce début de saison chaotique.

«C'est juste un désastre»