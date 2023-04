F1 : Verstappen victime d’une trahison ? Red Bull calme tout le monde

Pierrick Levallet

Cette saison, Red Bull pourrait voir une guerre éclater entre ses deux pilotes. Sergio Pérez et Max Verstappen sont en effet deux candidats sérieux dans la course au titre de champion du monde. Quelques tensions étaient déjà apparues entre le Mexicain et le Néerlandais la saison passée. Toutefois, Christian Horner estime qu'il n'y a aucune raison que la relation entre les deux pilotes vire au drame.

Cette saison, l’ambiance pourrait être électrique chez Red Bull. Disposant de voitures performantes, l’écurie autrichienne pourrait bien voir ses deux pilotes se battre pour le titre de champion du monde. En effet, une grande bataille pourrait avoir lieu entre Sergio Pérez et Max Verstappen en 2023. Les choses avaient d’ailleurs un peu dégénéré la saison dernière.

Des tensions naissantes en 2022 entre Pérez et Verstappen

La tension était effectivement montée d’un cran après le Grand Prix du Brésil le 13 novembre dernier. Pendant la course, Max Verstappen - déjà sacré champion du monde à cette période - avait refusé de laisser passer son coéquipier pour l’aider à décrocher la deuxième place au classement des pilotes. La situation pourrait donc être amenée à s’envenimer entre les deux pilotes cette saison, surtout si le titre de champion du monde est en jeu. Toutefois, Christian Horner estime qu’il n’y a aucune raison que les choses se déroulent ainsi entre Max Verstappen et Sergio Pérez.

«L'équipe passe en premier»